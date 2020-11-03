Гомельский: Хиллиард в позиционной атаке не нравится. Острой передачи нет и не предвидится

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об игре атакующего защитника ЦСКА Дэррана Хиллиарда.

«Хиллиард второй или, в крайнем случае, третий номер. ему не приходится защищаться против мощных форвардов соперника. А при неравноценных разменах Хиллиард выполняет установку тренера — не дать атаковать из-за трехочковой линии, перекрывать линию возможной передачи в краску и нарушать правила, если такая передача всё-таки прошла. Да и в позиционной атаке у Хиллиарда совсем другие функции — угроза прохода при изоляции или элементарный „кэтч-энд-шут“ при получении мяча на слабом фланге. И вот здесь, как мне кажется, к нему должны быть огромные претензии. Мне лично игра Хиллиарда в позиционном нападении очень не нравится. Острой передачи у него нет и не предвидится, а процент реализации в напряженных играх весьма далёк от приемлемого», — написал Гомельский в своей конференции.