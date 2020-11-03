Леброн Джеймс сделал заключительное послание перед выборами президента США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена в заключительном послании перед президентскими выборами в США.
Джеймс опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию Байдена и Камалы Харрис, первой темнокожей женщины, которая может занять пост вице-президента США в случае победы кандидата от демократической партии.
«Ещё день. Пожалуйста, проголосуйте. Нам нужно всё менять, и мы начнем завтра», – написал Леброн в социальной сети.
Фото доступно в «Инстаграме» Леброна Джеймса.
3 ноября в США состоятся выборы президента. На пост главы государства претендуют действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Трампа критикуют многое игроки и главные тренеры клубов НБА.
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