Леброн Джеймс сделал заключительное послание перед выборами президента США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена в заключительном послании перед президентскими выборами в США.



Джеймс опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию Байдена и Камалы Харрис, первой темнокожей женщины, которая может занять пост вице-президента США в случае победы кандидата от демократической партии.



«Ещё день. Пожалуйста, проголосуйте. Нам нужно всё менять, и мы начнем завтра», – написал Леброн в социальной сети.

Фото доступно в «Инстаграме» Леброна Джеймса.

3 ноября в США состоятся выборы президента. На пост главы государства претендуют действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Трампа критикуют многое игроки и главные тренеры клубов НБА.