Эррик Макколлум высказался об игре Си Джея и «Портленда» в плей-офф НБА с «Лейкерс»

Защитник «Химок» Эррик Макколлум высказался о выступлении своего брата Си Джея Макколлума в плей-офф НБА. «Блэйзерс» Си Джея вылетели в первом раунде в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4), которые в итоги стали чемпионами лиги.
«Думаю, «Блэйзерс» попали в очень сложную ситуацию. У них, как и у нас сейчас, были травмы. Сразу три игрока стартовой пятёрки травмировались. Пришлось включать новых ребят. Си Джей и Дэмиан Лиллард тоже были с травмами. Само их участие в плей-офф уже было большим достижением. Уверен, если бы все в «Портленде» были здоровы, то их серия против «Лейкерс» сложилась куда более интересной. Когда ты не готов на сто процентов, сложно обыграть чемпиона. Сейчас уже можно так говорить, они же в итоге стали чемпионами. Ты должен отдать всего себя, чтобы обыграть соперника такого калибра.
Люди обычно нервничают, когда не готовы к чему-либо. Но у нас в семье все знают, насколько хорош Си Джей. А когда ты хорош, то никаких нервов быть не может. Ты всё это делал на тренировках, трудился, не жалея себя, поэтому нервозность просто уходит. Мы верили в него… это же его седьмой сезон в НБА. Для нас это уже данность. У меня это одиннадцатый сезон в профи. Когда вы проходите такое давление, преодолеваете множество препятствий и делаете при этом всё хорошо — никто не может нервничать», — приводит слова Макколлума корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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