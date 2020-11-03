Кевин Дюрант отреагировал на возможный переход Криса Пола в «Лейкерс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил болельщику в «Инстаграме» на комментарий о возможном переходе разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фанат написал, что Пол станет отличным дополнением к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису и в случае успеха в «Лейкерс» обеспечит себе место в Зале славы. Дюрант в ответ написал, что Пол уже гарантировал себе попадание в Зал славы.

Крис Пол выступает за «Оклахому» с 2019 года. Ранее он играл за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Участвовал в Матчах звёзд НБА с 2008 по 2016 год, а также в 2020-м. Кроме того, Пол — президент профсоюза игроков НБА.



Сообщалось, что в услугах Пола заинтересованы в «Милуоки Бакс», однако игрок не горит желанием переезжать в Висконсин. Пол много лет выступал в составе другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». В компании Блэйка Гриффина и Деандре Джордана он так и не сумел завоевать титул чемпиона.