Кевин Дюрант отреагировал на возможный переход Криса Пола в «Лейкерс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил болельщику в «Инстаграме» на комментарий о возможном переходе разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Фанат написал, что Пол станет отличным дополнением к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису и в случае успеха в «Лейкерс» обеспечит себе место в Зале славы. Дюрант в ответ написал, что Пол уже гарантировал себе попадание в Зал славы.
Крис Пол выступает за «Оклахому» с 2019 года. Ранее он играл за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Участвовал в Матчах звёзд НБА с 2008 по 2016 год, а также в 2020-м. Кроме того, Пол — президент профсоюза игроков НБА.
Сообщалось, что в услугах Пола заинтересованы в «Милуоки Бакс», однако игрок не горит желанием переезжать в Висконсин. Пол много лет выступал в составе другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». В компании Блэйка Гриффина и Деандре Джордана он так и не сумел завоевать титул чемпиона.
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