Гомельский высказал мнение, почему ЦСКА не продлил контракт с Воронцевичем

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему же московский ЦСКА не стал продлевать контракт с Андреем Воронцевичем.

«Я не знаю причин, по которым Андрей Воронцевич стал гораздо меньше внимания уделять своей специальной физической подготовке. Однако летом 2018 года, после возвращения из отпуска, Андрей заметно потерял в подвижности. Я не сам придумал следующую фразу: «Баскетбол — это игра свежих ног». Её употребляют все тренеры. Так вот начиная с первых матчей сезона-2018/2019 у Воронцевича ослабла игра в обороне. При неравноценных разменах после заслонов Андрей выбирал пассивную позицию, защищаясь только от прохода. В игре против снайперов соперника он отступал и делал вид, что успеет помешать броску, так как у него получалось раньше. Но постоянно не успевал. Это была основная претензия тренеров к нему. Именно из-за этого сократилось его игровое время. Я считаю, что именно недостаточная готовность ног привела и к снижению процента попаданий из-за дуги. Ноги просто не подымали его на привычную высоту.



Теперь о деньгах. В отношении Воронцевича клуб — подчеркиваю, клуб, а не тренер Итудис — посчитал, что соотношение цены и качества не устраивает работодателя. И переговоры с агентом игрока зашли в тупик. То есть агент не согласился на заметное сокращение зарплаты. И клуб дождался окончания срока контракта и не сделал предложения по его продлению. Знаю, что менеджмент советовался по этому вопросу с Итудисом, но мнение тренера не было решающим. И хочу напомнить, что профессиональный спорт является очень жестокой штукой, в которой сроки окончания карьеры далеко не всегда зависят от желания или нежелания игроков и тренеров», — написал Гомельский на своём сайте.