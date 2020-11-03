В борьбу за лучшего шестого игрока НБА включились 4 клуба

Согласно сообщению Pickandroll, четыре клуба НБА претендуют на то, чтобы подписать контракт с Монтрезом Харреллом. Это «Финикс Санз», «Торонто Рэпторс», «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».



В начале сентября Харрелл впервые в карьере был признан лучшим шестым игроком НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 матчах (2 — в старте) за «Лос-Анджелес Клипперс», набирая 18,6 очка, собирая 7,1 подбора, совершая 1,7 передачи и 1,1 блок-шота. В октябре Монтрез был удостоен награды НБА за самоотверженность на площадке.

Харрелл — 32-й номер драфта НБА 2015 года. Это был его пятый сезон в лиге. Карьеру в НБА он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а с сезона-2017/2018 выступал за «Клипперс».