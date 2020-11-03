Томпсон и Кардашьян предстали в смелых образах Цезаря и Клеопатры

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон и его подруга Хлои Кардашьян предстали в смелых образах Цезаря и Клеопатры в честь Хеллоуина. На некоторых фото присутствует Тру, дочь Томпсона и Кардашьян
Фото доступно в «инстаграме» Хлои Кардашьян.
Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения.
«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.
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