Томпсон и Кардашьян предстали в смелых образах Цезаря и Клеопатры

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон и его подруга Хлои Кардашьян предстали в смелых образах Цезаря и Клеопатры в честь Хеллоуина. На некоторых фото присутствует Тру, дочь Томпсона и Кардашьян

Фото доступно в «инстаграме» Хлои Кардашьян.

Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения.



«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.