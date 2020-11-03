Перкинс: 60 очков Джордана при 75% точности в современной НБА? Его агент перебрал самогона

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс отреагировал на слова агента Дэвида Фэлка, заявившего, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан набирал бы 60 очков при 75% точности с игры в современной лиге.

«Как вы думаете, это чушь или реальный разговор? Это ерунда. Вы знаете, плохо то, что Фэлк был чертовски серьёзен. Послушайте, Дэвид Фэлк может сидеть сложа руки, употреблять слишком много своего самогона и потом говорить, что Майкл Джордан набирал бы в среднем 60 очков при 75% точности с игры в современной НБА. Это абсурд! Но такие заявления являются неуважительным отношением к современному поколению, меня это просто беспокоит. Он не в себе. Джордан со средней результативностью 60 очков и 75% с игры. Это просто безумие!» — приводит слова Перкинса Essentially Sports.