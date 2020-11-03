Энес Кантер предположил, что серия терактов в Вене связана с деятельностью Эрдогана

Центровой клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Кантер, который не прекращает критиковать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выдвинул предположение, что теракты, совершённые в Вене 2 ноября, связаны с одним из выступлений политика.

Так, баскетболист на своей странице разместил видео с Эрдоганом, где тот утверждает, что в случае недружелюбного поведения европейских стран ни один житель Европы не сможет ходить по улицам европейских городов безопасно.

Кантер задался вопросом, не являются ли такие речи провоцирующим фактором.

«Каковы шансы, что теракты случились сразу после того, как диктатор Эрдоган заявил, что европейцы потеряют возможность перемещаться по европейским городам безопасно. Он экспортирует свою террористическую психологию. Эрдоган должен быть остановлен», — написал Кантер в «Твиттере».