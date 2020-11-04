Названы дата начала и условия проведения нового сезона НБА

Сезон-2020/2021 в НБА, скорее всего, начнётся 22 декабря, сообщает The Athletic.

Профсоюз игроков проведёт голосование по этому вопросу в четверг или пятницу. Игроки согласились, что старт регулярного чемпионата в декабре неизбежен. Ранее рассматривалась альтернативная дата начала — День Мартина Лютера Кинга 18 января с регулярным сезоном из 60 матчей. Предыдущие сообщения предполагали, что лига может ограничить чемпионат до 50 игр в случае старта в середине января. Однако игроки НБА приняли вариант, при котором старт лиги состоится 22 декабря. НБА прогнозирует, что команды и игроки могут понести значительные финансовые потери при условии начала в январе. Неделя Рождества традиционно приносит лиге значительный доход, исчисляемый сотнями миллионов долларов.



Тренировочный лагерь начнётся 1 декабря и продлится три недели, каждый клуб проведёт 3 или 4 предсезонных матча, регулярный чемпионат будет состоять из 72 матчей, команды проведут по 14 сдвоенных матчей, Матч звёзд НБА состоится в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая, плей-офф стартует во второй половине мая, финальная серия закончится во второй половине июля.