Дэнни Грин высказался о смертельных угрозах после промаха в финале НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин рассказал, как отнёсся к угрозам убийством, который он и его невеста получали после промаха баскетболиста из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2).



«Это было нелегко и тяжело. Хотя и из разряда тех вещей, к которым я не отношусь серьёзно. Я не впервые получаю угрозы или критику в свой адрес. Раньше я сталкивался с этим в каждом городе, в котором выступал. Так что это часть игры. Нужно просто принять факт, что подобные вещи существуют. Блокировать критиков и фейковые аккаунты, с которых поступают угрозы, стараться держаться подальше от социальных сетей. Лучше всего не смотреть спортивные каналы, передачи о баскетболе. И главное стараться поддерживать бодрость духа, оставаться свежим, чтобы не выгореть морально, когда вы действительно вернётесь в игру», — приводит слова Грина Clutch Points.