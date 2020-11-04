Джефферсон: у «Голден Стэйт» есть проблема в следующем сезоне

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт Ричард Джефферсон выразил мнение, что у другой его бывшей команды «Голден Стэйт Уорриорз» могут возникнуть проблемы в борьбе за титул.
«Стефен Карри и Клэй Томпсон — лучший бэккорт, и они будут таковым, пока, вероятно, не уйдут на пенсию. Но со следующим сезоном есть проблема. За последний год Стеф почти не играла в баскетбол. Клэй пропустил целый сезон. Они даже не собираются устраивать мини-лагерь. Я знаю, что эти ребята будут в форме, будут действовать жёстко. Но есть что-то в том, чтобы быть 30-летним игроком и пропускать целый сезон.
Так что я не думаю, что следующий сезон будет их «Туром мести». Это будет через год, когда Стеф и Клэй поставят себя на ноги и войдут в ритм. Вот тогда, я думаю, они действительно будут надирать задницы соперникам», — приводит слова Джефферсона Essentially Sports.
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