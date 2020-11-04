Защитник ЦСКА рассказал об изменениях в команде после смены капитана

Защитник ПБК ЦСКА Александр Хоменко рассказал об изменениях в команде после смены капитана.



«Ничего сильно не изменилось. Никита Курбанов всем помогает. Новым игрокам, которые только пришли, — и в жизненных вопросах, и в игровых. Всем подсказывает. Тем же молодым — мне, Юре Умрихину, Андрею Лопатину. Мне часто подсказывает, как в защите играть на тренировках против Майка Джеймса. Где отойти, где сфолить. Всё время помогает», — заявил Хоменко в эфире CSKAbasketShow.

Напомним, в межсезонье ЦСКА покинул капитан Кайл Хайнс, дважды выигравший Евролигу в составе команды. Американский центровой решил продолжить карьеру в «Милане». Новым капитаном «армейского» клуба был выбран форвард Никита Курбанов.