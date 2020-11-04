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Игрок «Лейкерс» допустил, что его обменяют в межсезонье

Игрок «Лейкерс» допустил, что его обменяют в межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин, отвечая на вопрос о своём будущем, допустил, что клуб может принять решение обменять его в это межсезонье.

«Уже почти 10 лет меня преследуют трансферные слухи. Если что-то действительно произойдёт, думаю, Роб Пелинка мне позвонит. Я понимаю природу этого бизнеса. Все хотят двигаться вперёд и становиться лучше. Поэтому нам тоже нужно это делать. Но именно часть этого процесса всё ещё удерживает меня здесь», — приводит слова Дэнни Lakers Daily.

Ранее Грин заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийства после его промаха из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча с «Хит» (108:111, 3-2).

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Майами» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

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