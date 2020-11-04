«Даллас» стал фаворитом на обмен суперзвезды НБА

Команда НБА «Даллас Маверикс» заинтересована в услугах атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает Essentially Sports.



По информации источника, «Даллас» может предложить «Вашингтону» Тима Зардэвея и молодого разыгрывающего Джалена Брансона.



Бил купил дом в Лос-Анджелесе, поэтому некоторые фанаты начали задаваться вопросом, означает ли это, что игрок надеется на обмен в «Лейкерс» или «Клипперс». В ответ баскетболист заявил, что хочет закончить карьеру в столичном клубе.



«Вашингтон» принимал участие в рестарте сезона НБА в Орландо, однако не сумел пробиться в плей-офф.



Брэдли Бил набирал в среднем 30,5 очка, 4,2 подбора и 6,1 передачи в регулярном чемпионате, однако так и не был включён ни в одну из трёх символических сборных сезона.