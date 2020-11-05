Звезда НБА хочет разорвать контракт на $ 34 млн

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд собирается отказаться от контракта на сезон-2020/2021, сообщает Bleacher Report.



По информации источника, Хэйвордл хочет расторгнуть сделку на сезон-2020/2021.



Напомним, Хэйворд заработает $ 34,1 млн, если активирует опцию продления.



В случае выхода на рынок свободных агентов форвард вряд ли рассчитывать на получение сопоставимой зарплаты в другом клубе лиги.



В плей-офф «Бостон» дошёл до финальной серии Восточной конференции, где проиграл «Майами Хит» со счётом 2-4.

Хэйворд до перехода в «Бостон Селтикс» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, в первом же официальном матче за «Селтикс» он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора. Ранее сообщалось, что в услугах Хейворда заинтересовано руководство «Индианы Пэйсерс».