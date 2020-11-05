«Даллас» нацелен на громкий обмен двух звёзд НБА для поддержки Дончича и Порзингиса

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер входит в сферу интересов «Даллас Маверикс», сообщает «твиттер» Hoop Central со ссылкой на инсайдера НБА Зака Лоу. Кроме того, «Даллас» хочет выменять атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била для формирования мощной поддержки молодых звёзд Луки Дончича и Кристапса Порзингиса.



Напомним, в конце октября стало известно об интересе «Бостон Селтикс» к французскому центровому «Джаз». Пока не сообщается, насколько «Юта» заинтересована в обмене ключевого исполнителя. Гобер станет неограниченно свободным агентом после завершения сезона-2020/2021. В прошлом сезоне 28-летний игрок набирал за игру 15,1 очка и 13,5 подбора. Гобер уже намекал, что не хочет покидать «Джаз».