Паскуаль: «Зенит» не был готов ни физически, ни психологически

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал проигрыш команды в матче регулярного чемпионата с «Олимпиакосом», признав, что подопечные не были готовы ко встрече с пирейцами во всех компонентах.

«В первую очередь хочу поздравить „Олимпиакос“. Они были гораздо лучше нас, потому и выиграли. Мы не играли 26–27 дней, и с нашей ситуацией всё ясно. Мы не были готовы ни физически, ни психологически. После вспышки коронавируса игроки не тренировались 15 дней, но мы пытались. Пытались сыграть хорошо, и в конце концов всё решили пять минут второй четверти. Это был ключевой момент. „Олимпиакос“ повёл с преимуществом в 12 очков. Мы старались биться и вернуться в игру, но не смогли. В последние пять минут второй четверти мы были вне игры. Это касается и обороны, и атаки. Именно из-за этого мы и проиграли», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Евролиги.