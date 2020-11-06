Главный тренер «Панатинаикоса» назвал двух самых опасных игроков ЦСКА

Главный тренер «Панатинаикоса» Гиоргос Воворас поделился мыслями о предстоящем матче Евролиги с ЦСКА, отметив самых опасных баскетболистов в составе «армейцев».

«У ЦСКА более семи игроков ростом выше двух метров, если мы прибавим к этому Хиллиарда, чей рост также почти два метра, получится восемь. Мы понимаем, что у них большая команда. Ключом в этой встрече станет контроль в защите.

Причём это касается и игры на щитах, и персональной защиты. У ЦСКА есть два игрока, которые начали сезон исключительно. Клайберн и Джеймс набирают 45% очков команды. Так что персональная защита будет важна. В ЦСКА всегда есть игроки, которые создают разницу в счёте", — приводит слова греческого специалиста Eurohoops.