Главный тренер «Панатинаикоса» назвал двух самых опасных игроков ЦСКА
Главный тренер «Панатинаикоса» Гиоргос Воворас поделился мыслями о предстоящем матче Евролиги с ЦСКА, отметив самых опасных баскетболистов в составе «армейцев».
«У ЦСКА более семи игроков ростом выше двух метров, если мы прибавим к этому Хиллиарда, чей рост также почти два метра, получится восемь. Мы понимаем, что у них большая команда. Ключом в этой встрече станет контроль в защите.
Причём это касается и игры на щитах, и персональной защиты. У ЦСКА есть два игрока, которые начали сезон исключительно. Клайберн и Джеймс набирают 45% очков команды. Так что персональная защита будет важна. В ЦСКА всегда есть игроки, которые создают разницу в счёте", — приводит слова греческого специалиста Eurohoops.
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