«Милуоки» выбрал трёх именитых игроков для трансфера, чтобы убедить Адетокунбо остаться

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что «Милуоки Бакс» заинтересован в услугах атакующего защитника «Индиана Пэйсерс» Виктора Оладипо, а также лидеров «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича и Харрисона Барнса, подписание которых может стать аргументом при продлении контракта с двукратным MVP НБА форвардом Яннисом Адетокунбо.

«Многие сотрудники „Бакс“ по-прежнему уверены, что Яннис Адетокунбо подпишет максимальное продление контракт на 5 лет на сумму от $ 220 до 250 млн до начала сезона-2020/2021. Если не произойдет кардинальных изменений, „Милуоки“ не собирается его обменивать. В любом случае „Бакс“ будут активны. Они высоко котируют Богдана Богдановича, ограниченно свободного агента из „Сакраменто Кингз“, которого можно выменять по схеме „сайн-энд-трейд“. Кроме того, „Бакс“ рассмотрели сценарий, при котором они могут принять контракт Харрисона Барнса. „Бакс“ также следят за Виктором Оладипо, хотя никаких существенных разговоров с „Индианой“ пока не было», — приводит слова Лоу Parlons Basket.