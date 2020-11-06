Шон Кемп выбрал лучшего игрока в истории между Леброном и Джорданом

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Шон Кемп заявил, что считает величайшим игроком в истории легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, а не форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я скажу, Майкл Джордан. Думаю, Леброн Джеймс добился больших успехов, но единственное, что делал Майкл Джордан — выигрывал. Есть такие баскетболисты, как я. Они не выиграли чемпионат, но были очень хорошими. Есть ребята, которые, брали титул, сами они были в порядке, но в то же время вокруг них были выстроены сильные команды. И я смотрю на Майкла Джордана… он выступал за «Буллз», где у него был Скотти Пиппен. Но без Майкла «Чикаго» не выиграл бы чемпионат. Это исходило от него», — цитирует Кемпа Fadeaway World.
Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.
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