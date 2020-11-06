Джеймс Харден недоволен происходящим в «Хьюстоне» и находится на грани обмена

Инсайдер НБА Марк Стайн заявил, что недавние перемены в «Хьюстон Рокетс» могут привести к обмену защитника Джеймса Хардена, который недоволен происходящим в организации.
«Майк Д’Антони покинул «Рокетс» менее чем через 48 часов после завершения сезона, не имея гарантии новой работы. В итоге он станет ассистентом Стива Нэша. Дэрил Мори сбежал из клуба в разгар поиска нового главного тренера, чтобы возглавить фронт-офис «Филадельфии». «Хьюстон» не стал нанимать специалистов, которых предпочитал видеть во главе команды Харден: Тайрона Лю и Джона Лукаса. Соперники уже задаются вопросами: насколько обеспокоен сейчас Харден и как быстро «Рокетс» начнут серьёзно интересоваться вариантом его обмена», – приводит слова Марка Стайна The New York Times.
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