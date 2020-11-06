Владимир Гомельский — о Желько Обрадовиче: тренер — высококлассный. Человек — не очень

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему он против того, чтобы Желько Обрадович тренировал московский ЦСКА.



«Тренер — высококлассный. Человек — не очень. Слишком много слабых мест в характере и во взаимоотношениях с окружающими (не только с игроками)», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, девятикратный чемпион Евролиги Обрадович, покинувший «Фенербахче» после семи лет работы, решил, что возьмёт год перерыва в тренерской работе.



Ранее, рассуждая о возможной замене Димитриса Итудиса, Гомельский заявил следующее: «Желько Обрадович является тренером очень высокого класса, одним из сильнейших в Европе, а может быть и в мире. Однако мне бы не хотелось, чтобы он принял ЦСКА».