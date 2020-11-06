Грин вынес вердикт по гонке за звание величайшего в истории между Леброном и Джорданом
Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин рассказал, что не может определить лучшего в паре Майкл Джордан — Леброн Джеймс. По словам Грина, он избегает термина «величайший в истории», заменяя его на «величайший в свою эру».
«Я рассматриваю этот термин иначе. Не как „величайший игрок в истории“, а как „величайший игрок своей эры“. Много баскетболистов выступали на разных позициях, но Леброн и Майкл опережали всех в свою эру. Я ценю каждого из них», — приводит слова Грина Essentialy Sport.
Напомним, дискуссия о величайшем игроке в истории возобновилась с новой силой после того, как Леброн Джеймс завоевал четвёртый титул в карьере. В минувшем сезоне усилия Леброна помогли получить трофей «Лос-Анджелес Лейкерс».
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