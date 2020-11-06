Уволенного за фразу «Все жизни важны» белого комментатора НБА заменили темнокожим

«Сакраменто Кингз» объявили о назначении журналиста Марка Джонса новым штатным комментатором клуба.



Джонс будет ведущим комментатором матчей «Кингз» на канале NBC Sports California, его помощником станет Даг Кристи. Джонс является вторым чернокожим основным комментатором в НБА вместе с Эриком Коллинзом, работающим на матчах «Шарлотт Хорнетс». Марк Джонс более 30 лет работал на каналах ESPN и ABC Sports. Он будет пропускать некоторые матчи «Сакраменто», когда не сможет совмещать обязанности комментатора с работой на ESPN.



Напомним, бывший основной комментатор «Сакраменто» Грант Нейпир был со скандалом уволен минувшим летом за высказывание «Все жизни важны», которое было неоднозначно воспринято общественностью на фоне протестов против расовой и социальной несправедливости в США.