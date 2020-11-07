«Бавария» разгромила «Црвену Звезду», «Валенсия» обыграла «Милан», тяжёлая победа «Реала»

Состоялись три матча игрового дня Евролиги.

«Бавария» на домашней площадке крупно обыграла «Црвену Звезду» — 74:59 (18:14, 15:17, 22:20, 19:8). В составе победителей лучшую статистику показали Уэйд Болдуин (15 очков), Владимир Лучич (12 очков), Ник Уайлер-Бэбб (15 очков) и Джален Рейнольдс (8 очков, 11 подборов). У «Црвены Звезды» двузначную результативность покорили Джонни О’Брайант (17 очков) и Кори Уолден (12 очков).

«Валенсия» дома обыграла «Милан» — 86:81 (24:18, 18:26, 24:17, 20:20). Сэм Ван Россом (21 очко) и Клемен Препелич (14 очков) стали лучшими в составе победителей. В составе «Милана» 17 очков набрал Шавон Шилдс, Кайл Хайнс был близок к дабл-даблу (13 очков, 8 подборов).

«Жальгирис» в Каунасу уступил «Реалу» — 90:93 (24:32, 30:16, 19:19, 17:26). Томас Уолкап (18 очков, 7 подборов, 9 передач) и Марюс Григонис (17 очков) набрали лучшую результативность у хозяев. В составе «Реала» дабл-даблы оформили Вальтер Тавареш (22 очка, 12 подборов) и Факундо Кампаццо (19 очков, 10 передач).

