Главный тренер «Реала»: думаю, мы получили хороший урок

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился впечатлениями от тяжёлой победы (93:90) в матче седьмого тура Евролиги с «Жальгирисом». Мадридцы вырвали победу под занавес встречи, по словам специалиста, это станет подопечным хорошим уроком.

«Мы не могли обороняться в первой половине встречи. Речь не только о том, что мы давали набирать очки. Мы давали „Жальгирису“ играть слишком легко — пасовать, проникать, двигать мяч. Во второй половине мы прибавили в обороне, контролировали подборы и поймали ритм. Хорошо сыграли в атаке. Таварес был эффективен в краске. Но всё началось со смены настроя в защите. Мы отлично оборонялись во второй половине и вернулись в игру. Думаю, мы получили хороший урок», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.