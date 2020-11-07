Дэмьен Лиллард назвал лучший боксёрский бой, который он смотрел вживую
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард по просьбам подписчиков в «Твиттере» назвал лучший боксёрский поединок, за которым ему довелось наблюдать вживую. По словам американца, таковым он считает второй поединок действующего чемпиона мира по версии IBF Геннадия Головкина с чемпионом мира по версии WBC Franchise в среднем весе Саулем Альваресом.
Та встреча состоялась в сентябре 2018 года. Победа решением судей досталась спортсмену из Мексики. То была вторая встреча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. В первой схватке была зафиксирована ничья. Отметим, что решения судей в обоих случаях вызвали споры. Стороны по-прежнему не могут договориться о проведении третьей схватки.
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