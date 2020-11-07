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Тони Паркер попросил помощи у французского правительства

Тони Паркер попросил помощи у французского правительства
Баскетбол / Евролига 0

Знаменитый французский баскетболист, президент клуба АСВЕЛ Тони Паркер призвал правительство Франции оказать помощь клубам страны на фоне пандемии коронавируса. Вторая волна опасного заболевания всколыхнула Западную Европу с новой силой. Показатели заражения растут с каждым днём. В итоге правительство Франции приняло решение не останавливать сезон, но запретило посещение матчей зрителям.

По словам Паркера, в таких условиях баскетбол погибнет.

«Если это продлится долго, мы погибнем. Клубы умирают. Мы не можем провести без зрителей весь сезон. Это невозможно. Нам нужна помощь правительства. Опасаюсь за баскетбол. Готов к обсуждениям и поискам решений. У французского баскетбола есть ресурсы. Но в конце концов, мы не можем сотворить чудо. Мы сможем так провести месяц. Но после это невозможно», — приводит слова Паркера Eurohoops.

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