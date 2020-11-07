Один из лучших шестых игроков НБА стал доступным для обмена и пользуется высоким спросом

Немецкий разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Деннис Шрёдер будет востребован в межсезонье, сообщает ESPN. По информации источника, многие команды НБА включили в свои списки интересов немецкого баскетболиста, которого генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести не против обменять.



Шрёдер по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 был номинирован на титул лучшего шестого игрока вместе с Лу Уильямсом и Монтрезом Харреллом.



В минувшем сезоне немецкий защитник «Оклахомы» принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в среднем набирая 18,9 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая 4,0 результативной передачи за 30 минут 45 секунд игрового времени.



В контракте 27-летнего Шрёдера остался сезон-2020/2021, за который он заработает $ 15,5 млн.