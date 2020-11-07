«Америка теперь может пожинать плоды». Эмбиид — о результатах выборов президента США
Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился своим мнением об итогах президентских выборов в США. В 2016 году Эмбиид после избрания Дональда Трампа посоветовал американцам запастись терпением и работать.
«Итак, Америка верила в процесс и теперь может пожинать плоды», — написал в своём «твиттере» Джоэл Эмбиид.
«Верь в процесс» — главный лозунг «Филадельфии» времён генерального менеджера Сэма Хинки.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков.
Для победы на президентских выборах необходимо было получить 270 голосов.
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