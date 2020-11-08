Пол Пирс раскрыл способ, как «Майами» заполучить Янниса Адетокунбо

Экс-звезда НБА Пол Пирс считает, что «Майами Хит» нельзя заключать долгосрочные контракты с выходящими на рынок свободных агентов опытными игроками Гораном Драгичем и Джеем Краудером, чтобы в будущем иметь шанс на подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Если бы вы могли заключать с некоторыми парнями однолетние сделки, было бы здорово. Нужно оставить этот вопрос для парней вроде Янниса. Очевидно, что у команды появился Бам Адебайо, но нужно оставлять варианты открытыми. Вы не хотите подписывать долгосрочные контракты с этими парнями, потому что они намного старше. Речь о парнях вроде Джо Краудера или Драгича. Пусть они и успешны, но не хочется разрушать свой запас в долгосрочной перспективе. У вас молодая команда. Вы можете развивать Дункана Робинсона, Тайлера Хирро, у вас есть Джимми Бакетс. Так что ж, та команда создана для того, чтобы работать очень долго», — приводит слова Пола Пирса Essentially Sports.