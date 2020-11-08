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Куртинайтис назвал главные факторы, которые помогут «Химкам» в матче с ЦСКА

Куртинайтис назвал главные факторы, которые помогут «Химкам» в матче с ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, которая пройдёт завтра, 9 ноября.

«У нас есть план на игру, но я в первую очередь смотрю не на то, по каким точкам бить ЦСКА. Главное для нас — не допустить много потерь, выиграть подбор, а также постараться вернуться к нашей манере игры, я имею в виду быструю игру, которая бы усилила нападение.

В данный момент, даже несмотря на проигрыши, в плане защиты мы делаем свою работу хорошо, поэтому нам нужно усилиться именно в плане нападения, так как, не набрав 80-90 очков, не выиграть ни у ЦСКА, ни у другой команды высокого класса", — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».

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