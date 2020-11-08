Куртинайтис назвал главные факторы, которые помогут «Химкам» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, которая пройдёт завтра, 9 ноября.
«У нас есть план на игру, но я в первую очередь смотрю не на то, по каким точкам бить ЦСКА. Главное для нас — не допустить много потерь, выиграть подбор, а также постараться вернуться к нашей манере игры, я имею в виду быструю игру, которая бы усилила нападение.
В данный момент, даже несмотря на проигрыши, в плане защиты мы делаем свою работу хорошо, поэтому нам нужно усилиться именно в плане нападения, так как, не набрав 80-90 очков, не выиграть ни у ЦСКА, ни у другой команды высокого класса", — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».
- 8 ноября 2020
-
18:51
-
17:31
-
16:55
-
15:54
-
14:03
-
12:44
-
11:58
-
11:00
-
09:44
-
09:09
-
09:00
-
08:53
-
08:47
-
08:03
-
01:00
- 7 ноября 2020
-
23:55
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
20:58
-
20:28
-
20:00
-
18:40
-
16:39
-
16:25
-
14:53
-
13:42
-
12:26
-
11:49
-
10:57
-
09:45
-
09:15
-
08:38
-
08:33
-
08:20
Партнерский контент