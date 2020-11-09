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Легенда НБА назвал действенный способ закрыть Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Легенда НБА назвал действенный способ закрыть Майкла Джордана и Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Экс-звезда НБА Гэри Пэйтон рассказал, как успешно защищался против легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время игровой карьеры. Выступавший за «Сиэтл Суперсоникс» Пэйтон ограничил Джордана до невысокой точности 36% с игры в 4-6 матчах серии финала НБА 1996 года.

«Джордан должен больше работать и тратить больше энергии, когда не получает мяч. А когда он тратит больше энергии, я иду на другой конец площадки и позволяю ему закрывать меня. Я заставлял его тратить энергию для получения мяча. Фил Джексон понял это и сказал, чтобы Пиппен закрывал меня. Джордан — великий игрок, который всегда будет продолжать бороться. Это то, что мне нравилось. Я тоже продолжал бороться, и это усложняло ему задачу, но Майкл тоже устаёт.

Леброну нельзя позволять делать то, что он хочет. Нужно всегда оставаться активным при его опеке. Вот чем я занимался — был активным. Просто упирался в него. Это что-то отнимает у него силы. Он попытался бросить через меня, но сделал эйр-болл», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.

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