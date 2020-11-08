«В цирке участвовать». Главный тренер сыграл за профессиональный клуб в чемпионате России

7 ноября в Суперлиге России по баскетболу прошёл матч регулярного чемпионата, в котором «Уфимец» принимал «Буревестник». В составе гостей были кадровые проблемы, из-за которых ярославцы просили команду из Башкортостана перенести встречу. Однако та не пошла навстречу «Буревестнику». В итоге за гостей сыграли администратор команды и её главный тренер Михаил Терехов.

Последний после матча выдал эмоциональный спич.

«Что тут оценивать? Мы играли по содержанию намного лучше, соперник ничего не мог сделать против нас. Просто бензин у нас закончился.



Команда не имеет в составе ни одного игрока задней линии, остались одни форварды и центровые. Единственный защитник – вчерашний школьник, который полтора месяца провалялся в больнице. Он вышел несколько дней назад в Самаре, отыграл там 40 минут без замен, теперь здесь надо умирать.



Кто у нас сегодня ещё вышел в защите. Один – администратор клуба, второй – главный тренер. Вот, заявился, переоделся, и должен я тут в цирке участвовать, понимаете?



Мы живём в такое время, когда тебя вынуждают не в нормальный баскетбол играть, а искать лишь бы кого, чтобы закрыть дырки в заявке. Лишь бы явиться на матч. Мы живём в такое время, когда выиграть в честной борьбе ценится меньше.



А соперник перед матчем говорит: «Нет, мы не будем переносить». Нужно лишь схитрить им, любой ценой взять два очка. Пусть хоть дворников мы заявим, хоть уборщиков зала, сопернику всё равно. Поздравляю «Уфу» с победой», — сказал Терехов на видео, размещённом на официальной странице «Буревестника» в «Твиттере».

Видео доступно на странице в социальной сети ярославской команды.