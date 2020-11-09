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«Клипперс» и «Торонто» хотят отбить игрока, которого переманивает в «Лейкерс» Леброн

«Клипперс» и «Торонто» хотят отбить игрока, которого переманивает в «Лейкерс» Леброн
Баскетбол / НБА 0

Как сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники, «Лос-Анджелес Клипперс» и чемпион-2019 «Торонто Рэпторс» проявляют интерес к 29-летнему центровому «Кливленд Кавальерс» Тристану Томпсону.

Тристан в нынешнее межсезонье становится свободным агентом. Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Уже сообщалось, что Леброн Джеймс лично пытается уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Томпсон выступал за «Кавальерс» с 2011 года. В октябре 2015-го клуб заключил с баскетболистом 5-летний контракт на $ 82 млн.

В прошлом сезоне центровой набирал в среднем 12,0 очка и 10,1 подбора за игру, реализуя 51,2% бросков с игры.

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