«Оклахома» потеряет вторую звезду в случае ухода Криса Пола

Согласно утверждению газеты The Oklahoman, если Крис Пол покинет «Оклахома-Сити Тандер», то шансы команды сохранить Данило Галлинари также будут невелики.
По сведениям издания, будущее итальянского форварда зависит именно от Пола, так как если разыгрывающий-ветеран покинет клуб, то Галлинари не собирается вступать в обсуждения по продолжению сотрудничества.
Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому баскетболисту проявляет «Даллас Маверикс».
Пол, вероятнее всего, не останется в нынешней команде. В межсезонье эксперты активно обсуждают возможные варианты продолжения карьеры опытным игроком. По слухам, Пол может перейти в «Милуоки Бакс». Крис — один из самых звёздных баскетболистов современности, но по-прежнему не завоевал чемпионского титула.
- 9 ноября 2020
-
11:38
-
10:40
-
10:02
-
09:21
-
09:07
-
01:08
-
00:40
-
00:10
- 8 ноября 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:59
-
21:15
-
21:01
-
20:53
-
19:53
-
18:51
-
17:31
-
16:55
-
15:54
-
14:03
-
12:44
-
11:58
-
11:00
-
09:44
-
09:09
-
09:00
-
08:53
-
08:47
-
08:03
-
01:00
- 7 ноября 2020
-
23:55
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
20:58