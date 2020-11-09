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«Оклахома» потеряет вторую звезду в случае ухода Криса Пола

«Оклахома» потеряет вторую звезду в случае ухода Криса Пола
Баскетбол / НБА 0

Согласно утверждению газеты The Oklahoman, если Крис Пол покинет «Оклахома-Сити Тандер», то шансы команды сохранить Данило Галлинари также будут невелики.

По сведениям издания, будущее итальянского форварда зависит именно от Пола, так как если разыгрывающий-ветеран покинет клуб, то Галлинари не собирается вступать в обсуждения по продолжению сотрудничества.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому баскетболисту проявляет «Даллас Маверикс».

Пол, вероятнее всего, не останется в нынешней команде. В межсезонье эксперты активно обсуждают возможные варианты продолжения карьеры опытным игроком. По слухам, Пол может перейти в «Милуоки Бакс». Крис — один из самых звёздных баскетболистов современности, но по-прежнему не завоевал чемпионского титула.

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