«Локомотив-Кубань» — единственный представитель России на молодёжном турнире Евролиги

Евролига объявила состав участников молодёжного турнира Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament на сезон-2020/2021. Молодёжная команда «Локомотива-Кубань» вошла в число 24 клубов, которые поборются за звание чемпиона самого престижного молодёжного турнира Старого Света.
Из 24 участников в составе ANGT представлены молодёжные команды восьми клубов Евролиги и девяти клубов Еврокубка. «Локомотив-Кубань» — единственный представитель России на турнире.
Все участники турнира разделены на 3 квалификационные группы по 8 команд в каждой. Игры третьего отборочного этапа пройдут с 21 по 23 февраля в столице Сербии, где соперниками «Локо» станут белградские клубы «Партизан», «Црвена Звезда» и «Мега», а также «Будучность» (Подгорица), «Цедевита Олимпия» (Любляна), «Маккаби» (Тель-Авив) и румынский клуб «Клуж-Напока».
Команда, занявшая первое место в группе, автоматически получает путёвку в финал. Ещё пять команд из трёх групп получат уайлд-кард на участие в финальном турнире.
Состав молодёжной команды «Локо»:
Евдокимов Никита
Ведищев Михаил
Волков Даниил
Кушнерук Григорий
Ищенко Данил
Юсупов Арслан
Кузьменко Лев
Шеянов Даниил
Нягу Ярослав
Тихоненко Семён
Глазков Даниил
Грушевский Илья
«Молодёжка «Локо» сыграет с лучшими командами Европы. Рад, что «Локомотив-Кубань» во второй раз примет участие в этом престижном турнире, где играют лучшие молодёжные команды Европы. Вместе с нашими партнёрами из РЖД мы уделяем особое внимание развитию детско-юношеского спорта. За последние годы мы совершили прорыв, и уже сейчас сразу несколько наших воспитанников начинают играть заметные роли в основной команде. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся.
Уже в следующем году в Краснодаре должен открыться тренировочный центр, который позволит вывести подготовку резерва на новый уровень. Кроме того вместе с администрацией Краснодарского края мы активно обсуждаем строительство академии баскетбола, где сотни детей смогут с самых ранних лет заниматься спортом. Мы ожидаем, что многие из них потом будут играть в «Локомотиве-Кубань» и за сборную России. Что касается юношеской Евролиги, то в таком турнире не может быть слабых соперников. Однако это не только шанс для ребят показать себя, но и возможность для тренеров и других специалистов обменяться опытом с коллегами из других команд.
Планирую лично посетить турнир и надеюсь, что команда добьётся хорошего результата. Пробиться в «Финал восьми» будет непросто, но такую задачу мы поставим. У нас есть талантливые ребята, которые при правильной подготовке способны её решить", — приводит слова президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева пресс-служба клуба.
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