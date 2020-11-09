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«Бостон» выбрал замену желающему уйти Гордону Хэйворду

«Бостон» выбрал замену желающему уйти Гордону Хэйворду
Баскетбол / НБА 0

Согласно сообщению Essentially Sports, «Бостон Селтикс» рассматривает вариант с приглашением Данило Галлинари из «Оклахома-Сити Тандер» для замены форварда Гордона Хэйворда, который собирается отказаться от контракта на сезон-2020/2021.

Ранее появилась информация, что если Крис Пол покинет «Тандер», то шансы команды сохранить Галлинари также будут невелики.

Хэйворд до перехода в «Бостон Селтикс» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, в первом же официальном матче за «Селтикс» он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора. Ранее сообщалось, что в услугах Хейворда заинтересовано руководство «Индианы Пэйсерс».

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