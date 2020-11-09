«Бостон» выбрал замену желающему уйти Гордону Хэйворду

Согласно сообщению Essentially Sports, «Бостон Селтикс» рассматривает вариант с приглашением Данило Галлинари из «Оклахома-Сити Тандер» для замены форварда Гордона Хэйворда, который собирается отказаться от контракта на сезон-2020/2021.
Ранее появилась информация, что если Крис Пол покинет «Тандер», то шансы команды сохранить Галлинари также будут невелики.
Хэйворд до перехода в «Бостон Селтикс» защищал цвета «Юты Джаз». После перехода в «Селтикс» его карьера пошла на спад, в первом же официальном матче за «Селтикс» он получил тяжелейшую травму и пропустил весь сезон. В минувшем регулярном чемпионате Гордон принял участие в 52 встречах, набирая в них 17,5 очка и собирая 6,7 подбора. Ранее сообщалось, что в услугах Хейворда заинтересовано руководство «Индианы Пэйсерс».
- 9 ноября 2020
-
14:33
-
14:14
-
13:26
-
12:20
-
12:14
-
11:38
-
10:40
-
10:02
-
09:21
-
09:07
-
01:08
-
00:40
-
00:10
- 8 ноября 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:59
-
21:15
-
21:01
-
20:53
-
19:53
-
18:51
-
17:31
-
16:55
-
15:54
-
14:03
-
12:44
-
11:58
-
11:00
-
09:44
-
09:09
-
09:00
-
08:53
-
08:47
-
08:03
-
01:00