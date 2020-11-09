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Леонард объяснил, почему единственным из игроков НБА остался стоять во время гимна США

Леонард объяснил, почему единственным из игроков НБА остался стоять во время гимна США
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард стал единственным баскетболистом, не преклонившим колено во время первого матча финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:116). Спустя время он объяснил свой поступок.

По признанию Леонарда, это было из-за его брата, который служил в морской пехоте США в Афганистане. Именно поэтому Мейерс имеет такую сильную связь с морскими котиками и не стал преклонять колено вместе с остальными игроками.

«Когда зазвучал гимн, это было трудное решение. В глубине души я по большей части всё время знал, что мне нужно стоять из-за моего брата и из-за моей очень сильной связи с армией», — приводит слова Леонарда Essentially Sports.

Напомним, в финале плей-офф НБА «Хит» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.

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