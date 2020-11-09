Леонард объяснил, почему единственным из игроков НБА остался стоять во время гимна США

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард стал единственным баскетболистом, не преклонившим колено во время первого матча финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:116). Спустя время он объяснил свой поступок.



По признанию Леонарда, это было из-за его брата, который служил в морской пехоте США в Афганистане. Именно поэтому Мейерс имеет такую сильную связь с морскими котиками и не стал преклонять колено вместе с остальными игроками.



«Когда зазвучал гимн, это было трудное решение. В глубине души я по большей части всё время знал, что мне нужно стоять из-за моего брата и из-за моей очень сильной связи с армией», — приводит слова Леонарда Essentially Sports.



Напомним, в финале плей-офф НБА «Хит» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.