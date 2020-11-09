С. Карасёв сказал, что нужно изменить, чтобы сборная России снова боролась за медали ЧМ

Форвард «Химок» Сергей Карасёв вспомнил, как в детстве путешествовал со своим отцом Василием, бывшим баскетболистом ныне тренером. Также Карасёв отметил, что налаживание системы детского баскетбола позволит сборной России снова бороться за медали крупных международных турниров.

«Очень атмосферные матчи были в Греции и Турции. В этих странах люди живут баскетболом, каждая игра — праздник. Постоянно собирался полный зал, болели как сумасшедшие. Когда отец играл в Салониках — мне тогда было шесть лет, — я уже ходил в зал, бросал, но ещё не занимался баскетболом постоянно. В Греции я учился в англоязычной школе. Перед переездом занимался в Москве с преподавателем, но, приехав туда, всё равно ничего не понимал первые три-четыре месяца. Потребовалось где-то полгода, чтобы я заговорил по-английски. В Перми очень сильно любят баскетбол, победу тогда праздновал весь город. После игры команду в аэропорту встречало огромное количество людей. Незабываемые эмоции!

Что нужно изменить в нашем баскетболе, чтобы сборная России снова достигала финалов чемпионата мира? У нас огромная страна с огромными возможностями. Но с детским баскетболом сейчас есть проблемы: не хватает молодых тренеров, спортшкол. Много талантов, одарённых ребят, но нет возможностей для их развития. Если наладить это, то можно сделать очень сильную сборную", — приводит слова Карасёва VTB Russia.