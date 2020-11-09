Сергей Карасёв рассказал, как купил Range Rover у Льва Лещенко

Форвард «Химок» и сборной России по баскетболу Сергей Карасёв рассказал, как купил свою первую машину Range Rover Sport у знаменитого певца Льва Лещенко. Это был первый автомобиль баскетболиста.

«Мы познакомились, когда я играл за «Триумф», а Лев Валерьянович был почётным президентом клуба. Так сложились обстоятельства, что тогда он продавал машину супруги и сказал: «Если кто-то из игроков хочет купить — отдам по хорошей цене». Мы встретились, и я её купил. До сих пор тепло общаемся. Лещенко — гениальный человек и артист, к тому же часто ходит на игры «Химок», с ним очень интересно разговаривать. Уж кто-кто, а он очень много сделал для нашего баскетбола», — приводит слова Карасёва VTB Russia.