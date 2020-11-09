Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Римас Куртинайтис назвал слагаемые победы над ЦСКА

Римас Куртинайтис назвал слагаемые победы над ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и защитник подмосковной команды Дайрис Бертанс прокомментировали победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ (86:78).

«Очень рад, что выиграли, потому что мы победили чемпиона Евролиги и Единой Лиги ВТБ. Это очень хорошая победа. В данный момент у нас много проблем, ситуация с выигрышами не в полном порядке, особенно после всех болезней и травм. Сегодня мы играли так, как хотели, сделали всего восемь потерь, сыграли тактически грамотно на сильного человека, искали слабые стороны в защите ЦСКА и через них били. Стратегически все было правильно, исполнение хорошее, в итоге очень хорошая победа», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

«Наконец-то мы провели очень хорошую игру. Думаю, сегодня было совсем неважно все то, что случилось раньше, как мы играли до этого матча, потому что это дерби — матч с ЦСКА, против которого нужно было играть на полную. Мы это сделали, особенно во второй половине. После большого перерыва мы стали очень хорошо защищаться, было много энергии, и после хорошей защиты заработало быстрое нападение, мы забили много очков в транзишене. Я бы сказал, что это наша игра: агрессивная защита и быстрое нападение», — добавил Дайрис Бертанс.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020