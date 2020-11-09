Римас Куртинайтис назвал слагаемые победы над ЦСКА

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и защитник подмосковной команды Дайрис Бертанс прокомментировали победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ (86:78).
«Очень рад, что выиграли, потому что мы победили чемпиона Евролиги и Единой Лиги ВТБ. Это очень хорошая победа. В данный момент у нас много проблем, ситуация с выигрышами не в полном порядке, особенно после всех болезней и травм. Сегодня мы играли так, как хотели, сделали всего восемь потерь, сыграли тактически грамотно на сильного человека, искали слабые стороны в защите ЦСКА и через них били. Стратегически все было правильно, исполнение хорошее, в итоге очень хорошая победа», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
«Наконец-то мы провели очень хорошую игру. Думаю, сегодня было совсем неважно все то, что случилось раньше, как мы играли до этого матча, потому что это дерби — матч с ЦСКА, против которого нужно было играть на полную. Мы это сделали, особенно во второй половине. После большого перерыва мы стали очень хорошо защищаться, было много энергии, и после хорошей защиты заработало быстрое нападение, мы забили много очков в транзишене. Я бы сказал, что это наша игра: агрессивная защита и быстрое нападение», — добавил Дайрис Бертанс.
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