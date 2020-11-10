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Димитрис Итудис: после матча с «Химками» разговор был серьёзный

Димитрис Итудис: после матча с «Химками» разговор был серьёзный
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Химок» в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы владели преимуществом почти всю первую половину, но после большого перерыва «Химки» были лучше. Сегодня мы не показали свой уровень, и соперник заслуженно победил. Поздравляю центрового «Химок» Грега Монро с отличной игрой. Что касается продолжительного собрания после матча, то мы серьёзно относимся к своей работе, поэтому разговор был серьёзный», — приводит слова Димитриса Итудиса «Р-Спорт».

Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу «Химок». Лучшим в составе победителей стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. В составе ЦСКА 20 очков на свой счёт записал Майк Джеймс.

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