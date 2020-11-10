НБА приняла новый коллективный договор и назвал дату начала рынка свободных агентов

НБА и профсоюз игроков договорились принять новый, видоизменённый коллективный договор, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Рынок свободных агентов НБА начнёт работать 20 ноября. Официальное подписание контрактов станет доступным с 22 ноября. НБА и профсоюз договаривались об изменениях в коллективном договоре из-за пандемии коронавируса, которая существенно повлияла на финансовое положение и сместила календарь лиги.
Ранее профсоюз проголосовал за одобрение предложения НБА по проведению сезона-2020/2021, который начнётся 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр. НБА и ассоциация баскетболистов теперь будут работать над завершением протоколов по защите здоровья спортсменов во время соревнований. Стороны обсуждают величину эскроу от 17 до 18% в течение следующих двух лет — в надежде, что сумма удержания снизится до обычных 10% в 2022-2023 годах
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