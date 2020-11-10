«Голден Стэйт» предложили интересные пакеты за второй пик драфта

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» склоняется к тому, чтобы обменять свой второй пик драфта НБА 2020 года на кого-то из опытных игроков, а не выбирать молодого проспекта.
«Голден Стэйт» определённо вёл переговоры о подобном обмене. Им предложили несколько интересных пакетов, как мне сказали, но пока ничего такого, что могло бы их заинтересовать», — цитирует Уиндхорста Clutch Points.
Напомним, претендентами на выбор первым пиком считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзмен, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).
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