Гомельский: капитанство Курбанова не выражается в лидерстве на площадке. Очень жаль

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский после поражения московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» (78:86) с сожалением отметил, что новому капитану «армейцев» Никите Кубранову не хватает лидерских качеств.



«Курбанов по-прежнему проделывает очень большой и полезный объём работы в защите. А в атаке стал пассивным наблюдателем. Его капитанство не выражается в лидерстве на площадке. Очень жаль», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, в межсезонье ЦСКА покинул капитан Кайл Хайнс, дважды выигравший Евролигу в составе команды. Американский центровой решил продолжить карьеру в «Милане». Новым капитаном «армейского» клуба был выбран форвард Никита Курбанов.