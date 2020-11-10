Клэй Томпсон отреагировал на назначение первой темнокожей женщины на пост вице-президента

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о Камале Харрис, которая после вступления в должность президента Джо Байдена станет первой темнокожей женщиной вице-президентом в истории США. Томпсон на странице в сосцети опубликовал фото, на котором изображены Харрис и ее предшественники на должности — белые мужчины.
«Я рассматривал это изображение в последние нескольких дней в полном изумлении (и не веря, что это длилось так чертовски долго). Просто представьте, через что пришлось пройти нашему избранному вице-президенту, и какие препятствия ей пришлось преодолеть, чтобы осуществить свою мечту. Невероятная настойчивость от невероятного человека. Большое спасибо, Камала Харрис, за то, что вдохновили нас!» – написал Томпсон в «Инстаграме».
Ранее аналогичным фото с Камалой Харрис поделился форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
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