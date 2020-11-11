Деннис Родман, Майк Тайсон и Метта Уорлд Пис решили провести время вместе
Бывшие баскетболисты НБА Деннис Родман и Метта Уорлд Пис, а также прославленный боксёр Майк Тайсон решили провести время вместе.
Уорлд Пис опубликовал несколько фотографий встречи, на которой Тайсон был одет в майку легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэста, которую позже надел Родман.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Метты Уорлд Писа.
Уолд Пис никак не объяснил, почему они решили собраться вместе. Встреча может быть связана с возвращением на ринг 54-летнего Тайсона, который 28 ноября выйдет на бой с 51-летним легендарным боксёром Роем Джонсом-младшим на арене «Стэйплз Центр» в Лос-Анджелесе. Родман, Тайсон и Уорлд Пис являются одними из самых скандальных и эксцентричных спортсменов в истории.
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