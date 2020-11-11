ЦСКА понёс новую кадровую потерю в составе

Защитник московского ЦСКА Янис Стрелниекс выбыл из строя из-за повреждения мышцы правого бедра, сообщает пресс-служба «армейцев».
«Защитник нашей команды повредил мышцу правого бедра в матче с «Химками». Предварительный диагноз подтверждён в результате обследования в одной из клиник. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в сообщении красно-синих в «Твиттере».
Напомним, ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» потерпел поражение со счётом 78:86. В составе «армейцев» 20 очков на свой счёт записал Майк Джеймс.
ЦСКА потерпел второе поражение в 6 играх и занимает четвёртое место в таблице Единой лиги, «Химки» одержали третью победу в 7 встречах и идут на восьмой позиции.
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